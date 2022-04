Cinecittà, 85 ans de rêve et de cinéma

Depuis, quelques grands noms de la planète cinéma sont venus travailler à Cinecittà, s’inspirant de toutes ses histoires pour raconter les leurs. En vrac et dans le désordre, il y a eu Martin Scorsese pour "Gangs of New York", Alexandre Astier pour sa série "Kaamelott", Jonathan Mostow pour son film de sous-marin "U-571", Jean-Jacques Annaud pour "Le nom de la rose", Mel Gibson pour "La passion du Christ", Rob Cohen pour "Daylight" (dont l’action se situe quand même dans un tunnel à New York) et Blake Edwards pour "La panthère rose" ! Il faut dire qu’à Cinecittà, tout a été pensé pour vivre le cinéma, pour manger du cinéma, pour respirer du cinéma. Ses chiffres sont impressionnants. Cette fabrique à rêver, étalée sur 60 hectares, compte 73 bâtiments dont 21 plateaux de tournage et 16 théâtres, 75 km de rues, 3,5 hectares de jardins, 2 piscines (de gigantesques bassins pour les prises de vues maritimes), 3 restaurants et pas mal d’hôtels pour le personnel. Sans oublier ses entrepôts pour stocker des années de décors mythiques. Des entrepôts qui ont d’ailleurs brûlé suite à un court-circuit dans la nuit du 9 au 10 août 2007, pendant le tournage de la série "Rome". Ou quand la fiction rejoint tristement la réalité… la réalité du 18 juillet de l’an 64 !