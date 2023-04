Ciné : les sorties de la semaine sont axées comédies françaises à voir en famille !

On démarre avec l’un des acteurs les plus populaires dans ce registre, c’est Franck Dubosc ! On le retrouve cette semaine à l’affiche d’une suite ! Après le succès de 10 jours sans maman en 2020, le voici avec 10 jours encore sans maman. Le retour de ce père au foyer maladroit qui s’occupe péniblement de ses quatre enfants ! Cette fois, c’est en vacances au ski qu’il se retrouve seul avec ses gamins car madame est retenue en ville pour son travail.

Le premier volet de cette comédie familiale avait été une bonne surprise, des enfants attachants, un Dubosc assez juste en papa dépassé sans oublier qu’il y avait un propos bien senti sur la charge mentale du foyer habituellement dévolue aux femmes. On oublie tout ça pour le deuxième volet qui n’est qu’une succession de personnages caricaturaux et de gags éculés et répétitifs. On a l’impression de regarder une version enfantine des Bronzés font du ski qui ne repose que sur un humour potache et laborieux fait de glissades et autres gamelles déjà vues mille fois. Les enfants sont quasi inexistants, en plus, c’est dommage, ils étaient hilarants dans le premier numéro. Dubosc se retrouve donc tout seul à assurer une sorte de one-man show burlesque bancal, au final ce 10 jours encore sans maman devrait juste faire rire les enfants de 8 ans.