Ciné : de la grande littérature anglaise et les souvenirs d’enfance d’un réalisateur new-yorkais, avec Anthony Hopkins au casting !

On se plonge avec vous dans les sorties ciné de la semaine ! Et direction le New-York des années 80 pour commencer !

Oui avec le nouveau film d’un de mes réalisateurs fétiches ! L’américain James Gray, l’un des cinéastes les plus passionnants de sa génération. Il a offert ses plus beaux rôles à Joaquin Phoenix dans les tragédies La nuit nous appartient ou Two Lovers, il a envoyé Brad Pitt dans l’espace avec le freudien Ad Astra, et cette fois c’est son enfance qu’il nous relate dans Armageddon Time.

Un titre emprunté à la chanson "Armagideon Time" de Willie Williams sortie en 1979 et reprise par The Clash dans la version qu'on entend dans le film. James Gray revient donc avec ce qu’on appelle un "coming of age movie", ou un récit initiatique en français, s’il vous please, avec le destin d’un ado juif New-Yorkais de la petite classe moyenne. Les année 80, c’est une Amérique qui se droitise avec l’arrivée de Reagan à la présidence. Et sous ses airs de chronique familiale communautaire, Armageddon Time est en fait un film politique. C’est la notion de privilège, de classe, de couleur que le réalisateur étudie en filigranes.