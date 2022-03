Cindy Wright nous confronte à la mort avec "Eye to Eye" à la Belgian Gallery Brussels

Cindy Wright séduit plus qu’elle ne heurte ou repousse, écrit Claire Leblanc. Effectivement, ces représentations sont imposantes mais pas ostentatoires et la technique du fusain n’est pas étrangère à cette impression. Le fusain, branche de saule ou de fusain carbonisée, possède différents degrés de dureté et le tracé sur un papier au grain épais, comme celui utilisé par la plasticienne, donne du relief et de la matière qui renvoie à la terre et à la cendre. Et puis, à bien y regarder, aucun de ces crânes n’est identique. Certains ont des expressions , celui-ci semble ébahi de ce qu’il lui est arrivé, cet autre est un grincheux et celui-là est mélancolique… On fait comme on peut pour se rassurer.