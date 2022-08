Cindy Sander espère pouvoir compter sur Julien Doré pour un come-back de choc

Après avoir fait l’objet de nombreuses moqueries, Cindy Sander a eu l’opportunité de rencontrer Thierry Mugler qui en a fait sa muse. Elle est montée sur les planches du Palast (Berlin) pour jouer dans "The Wyld". Désormais, Cindy espère reconquérir le cœur des Français.

En 2007, Cindy Sander se lance dans l’aventure "Nouvelle Star" mais ne va pas plus loin que l’épreuve du casting. Son passage a marqué les adeptes de l’émission pour qui Cindy s’est tapé l’affiche. Mais lorsqu’elle rencontre Thierry Mugler, l’interprète de "Papillon de lumière" sort de sa chrysalide et fait un tabac dans le spectacle "The Wyld" qui se joue au Palast, un des plus grands théâtres de Berlin. "Avant, c’était un peu ‘Le Dîner de cons’. Pendant trois ans, toutes les semaines, on m’invitait dans des émissions pour se moquer de moi. Et en même temps, c’étaient des succès d’audience et ça faisait le buzz. Mugler a su me redonner confiance en moi. Il était comme un père pour moi. Et tout ce que nous avons fait a été un véritable succès.", pouvons-nous lire dans les colonnes du Parisien.

Fortement touchée par le décès de Mugler en janvier 2022, Cindy a exprimé son chagrin sur ses réseaux sociaux et son intention de rompre ses contrats avec la maison car "sans Mugler, ce n’est plus Mugler". La voilà donc décidée à reconquérir le cœur des Français en relançant sa carrière musicale. Pour ce faire, Cindy Sander compte sur ses capacités vocales en participant peut-être à l’émission "Mask Singer" où elle ne serait jugée que sur sa prestation. "J’étais sur scène tous les soirs pendant trois ans à Berlin, avec 3000 spectateurs à chaque fois dans la salle. Les gens ne me connaissaient pas et trouvaient ma voix merveilleuse."

Pour un come-back de choc dans la musique et pour redorer son image, l’ex-muse de Thierry Mugler a pu compter sur l’aide d’un coach sportif et d’une diététicienne. Par ailleurs, elle envisage de faire des duos. En effet, Sander espère pouvoir collaborer avec Julien Doré et Slimane. D’après elle, ce dernier garderait ça "dans un coin de la tête". Mais ce qu’espère surtout Cindy, c’est de trouver son Mugler dans la musique. "Aujourd’hui, mon but est de revenir en France. Mon souhait est de me reconstruire une équipe, d’avoir un producteur à la hauteur de Mugler. Je sais que c’est dur, que je vise haut, mais il faut quelqu’un qui croit réellement en moi."