Cindy Lefebvre, en route pour son premier championnat du monde de triathlon 70.3 : "un rêve pour moi"

Avec les résultats qui suivent, Cindy va pouvoir évaluer son niveau face aux meilleures lors des championnats du monde,

"Cette année au championnat du monde, il y a beaucoup de dénivelés. Je vais faire ce que je peux pour me rapprocher de mon record (4h51) et être proche des 5 heures ou en dessous. On verra la forme du jour. Et puis par rapport à la concurrence, je vais plus regarder en fonction des Belges pour voir où je me situe."

Et d’ajouter : "Après, comme je suis qualifié, c’est un rêve, d’autant plus que j’ai obtenu ma qualification sur ma première course. Il y aura un gros niveau et je ne suis qu’à mes débuts. J’ai de la pression car dans toutes mes compétitions j’ai performé, mais là il y aura tous les meilleurs et je ne sais pas ce dont je suis capable. Ce sera un indice sur ce que je vaux et je vais continuer à m’entraîner pour performer encore et encore", conclut Cindy.