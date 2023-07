Cindy Lauper sort un tout nouveau titre pour la série "The Horror of Dolores Roach"

Le nouveau single coïncide avec les débuts de la série, dans laquelle Cyndi Lauper fait une apparition. Les paroles de la chanson sont un message prémonitoire adressé au personnage principal de la série : "Oh Dolores, you’ve come undone/ It happens every time, now isn’t it a crime ?/ How they drag you down, Dolores", chante Lauper.

The Horror of Dolores Roach est basée sur le podcast de fiction Spotify du même nom, créé et écrit par Aaron Mark. La première saison se concentre sur Dolores, une femme qui recommence sa vie après avoir été libérée d’une peine de prison de 16 ans. La série est décrite comme "une légende urbaine macabre sur l’amour, la trahison, l’herbe, l’embourgeoisement, le cannibalisme et la survie du plus fort".

La distribution de l’adaptation de la série rassemble Justina Machado, Alejandro Hernandez, Kita Updike et K. Todd Freeman.

Récemment, Cindy Lauper a collaboré avec Dolly Parton, Debbie Harry et d’autres pour la bande originale de la comédie 80 for Brady.