Cindy Lauper nous prépare un documentaire

En 1980, Cyndi Lauper s’était retrouvée devant les tribunaux avec ses collègues du groupe Blue Angel, mêlée à un litige avec l’ancien manager Steve Massarsky.

Il avait poursuivi le groupe en justice et réclamait 80 000 $, ce qui avait mené la chanteuse à la faillite. Quand le jugement a été rendu, le juge avait déclaré “Let the canary sing !”. C’est le titre que Cindy Lauper a choisi pour son prochain documentaire.

Let the Canary Sing sera réalisé par Alison Ellwood, avec l’aide directe de Cindy Lauper qui emmènera les spectateurs dans l’histoire de sa vie, de son enfance à la célébrité.

Il y sera question de son dévouement au mouvement féministe aussi, bien sûr, et de l’évolution de son style "punk", mais aussi de l’impact de certains titres comme “Girls Just Wanna Have Fun” et l’hymne queer qu’est devenu “True Colors.”