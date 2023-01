Cindy Lauper, Johnny Nash, Jimmy Cliff, Peter Frampton, Big Mountain, Bill Medley et Jennifer Warnes évoquent le temps qui passe

Il y a un bruit qui me rend complètement dingue le tic-tac chez les gens où il y a une horloge, chaque silence semble être le calme avant la tempête, un décompte infernal avant je ne sais pas quoi la fin du monde peut être. Une horloge moi ça m’évoque une bombe ou un truc comme ça. Complètement obsédée par les horaires et le timing alors je le crie haut et fort : je dis non aux horloges de salon !

En 1983, Cindy Lauper triomphe avec ‘‘Time After Time‘‘ puisé à l’origine dans un film de science-fiction du même nom, sorti en 1979, qui parle de voyage dans le temps et qui marque la chanteuse américaine, un travail d’écriture avec Rob Hyman, un de ses musiciens et membre du groupe The Hooters. Johnny Nash et ce classique de l’année 72 ‘‘I Can See Clearly Now‘‘ de la résilience à grand renfort de patience et de courage. Titre qui connaît un nouveau succès dans les 90’s lorsqu’il est repris par Jimmy Cliff. L’amour dure-t-il toute une vie, résiste à l’épreuve du temps, pour le guitariste britannique Peter Frampton il semblerait que oui dans ''Baby I Love you way'' en 1975 enregistré en public sur ‘‘Frampton Comes Alive''. Par son aspect intemporel, ce titre connaît un second souffle en 1994, grâce au groupe de reggae californien Big Mountain. ''The Time of my Life'' on s’entraîne à danser et faire des sauts périlleux dans une rivière en 1987 avec Bill Medley et Jennifer Warnes pour la BO du film ‘‘Dirty Dancing‘‘ évidemment…