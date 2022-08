Cincinnati : Daniil Medvedev monte en puissance, Caroline Garcia retrouve les demis

L'autre demi-finale opposera le surprenant Croate Borna Coric (152e), tombeur 6-4, 6-4 du Canadien Felix Auger-Aliassime, après avoir sorti Rafael Nadal au 2e tour, à Cameron Norrie (11e), venu à bout 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 6-4 de Carlos Alcaraz (4e).

Le Britannique est sorti vainqueur d'un superbe duel, qui a donné lieu aux plus beaux échanges du tournoi, entre rallyes à toute vitesse et duels à la volée. Il a été pourtant mené 3-1 dans le dernier set, mais a débreaké immédiatement avant de reprendre le service de l'Espagnol à 5-4, pour ensuite en finir en un peu plus de trois heures.

Chez les femmes, la Bélarusse Aryna Sabalenka (7e), tombeuse 6-4, 7-6 (7/1) de la Chinoise Shuai Zhang (44e), sera opposée en demi-finale à Caroline Garcia (35e), impressionnante pour se débarrasser 6-1, 7-5 de l'Américaine Jessica Pegula (8e).

Très agressive, efficace au retour (59% des points gagnés), Garcia a été imprenable au premier set, remporté en 28 minutes.

La seconde manche fut plus serrée. Au 11e jeu, Garcia a lâché de puissants retours sur deuxièmes balles adverses, qui ont poussé à la faute Pegula. Break en poche, elle a ensuite conclu l'affaire sur son service.

L'autre affiche du dernier carré opposera Madison Keys (24e) à Petra Kvitova (28e).

L'Américaine, victorieuse de l'épreuve en 2019, a disposé 6-2, 6-4 de la Kazakhe Elena Rybakina (25e).

La Tchèque a elle écarté tout aussi facilement 6-2, 6-3 l'Australienne Ajla Tomljanovic (63e).