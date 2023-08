Cimetière, parc et monument à la fois : le délicat équilibre du Père-Lachaise.

Les 4000 arbres du cimetière posent pourtant bien des problèmes avec "une dizaine de tombes endommagées à chaque tempête", selon Benoît Gallot. Et les abattages décidés "à contrecœur" peuvent parfois "durer une semaine voire deux" sur un terrain escarpé et dense où les nacelles ne peuvent pas accéder. Surtout visibles dans la partie sud du cimetière, la plus ancienne, les dégâts des derniers orages se règlent entre les familles, les services juridiques de la mairie et les assurances.

Cette priorité donnée au végétal ne passe pas inaperçue. "Il y a beaucoup plus de nature qu'avant, plus de feuillages, des allées plus sauvages", remarque Florence Masson, 44 ans, de retour deux décennies après une première visite.