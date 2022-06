Cimetière d’Ixelles : un sorteur du "El cafe" jugé pour des faits de viol

Les faits remontant à mars 2019, deux ans avant la vague #balancetonbar, mouvement de dénonciations d’agressions sexuelles commises dans des bars et des cafés de la capitale. Mais ils ont une résonance, forcément. Ils concernent un viol par fellation commis dans les toilettes du "El cafe", établissement Horeca bien connu du cimetière d’Ixelles. La victime : une jeune femme alors âgée de 20 ans dont la plainte a abouti, ce mardi, à un procès, celui du prévenu, un sorteur du "El cafe", lieu régulièrement cité par le mouvement #balancetonbar.

Nous sommes dans la nuit du 1er au 2 mars 2019. Christine (prénom d’emprunt) sort au "El cafe", dans le cadre d’un anniversaire. Elle est notamment accompagnée d’une amie. Devant la porte, elle fait la conversation avec un sorteur, la quarantaine, qui, selon le récit de Christine, lui fait quelques avances. "Tu pourrais être mon père", lui répond-elle, coupant court à la tentative.

Tu ne seras plus rien

Vers 4h du matin, au moment où la salle est en train de se vider, Christine, qui a bu quelques verres, se rend aux toilettes. La suit le videur qui va la pousser dans une des cabines et la forcer à lui faire une fellation. Il la menace : si elle ne s’exécute pas, "tu ne seras plus rien". Le calvaire de la victime débute et dure près de 30 minutes. Il veut lui imposer d’autres actes sexuels, elle refuse. Il l’oblige à lui refaire une fellation : nouveau calvaire.

Celui-ci s’interrompt lorsque, selon les dépositions de Christine, des personnes, dont son amie, entrent dans les toilettes pour la chercher. Christine quitte alors les lieux vers 5h du matin et se rend à pied, seule, à la gare d’Etterbeek, à une dizaine de minutes du "El cafe". Sur le quai, elle pleure. Un SDF s’approche d’elle. Elle lui raconte ce qu’elle a subi. L’inconnu contacte la police.

C’est ainsi que la machine judiciaire va se mettre en marche. Christine dépose plainte, décrit son agresseur présumé et est également entendue par les spécialistes du Centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS). Des prélèvements sont effectués dans la bouche de Christine où on retrouvera plus tard l’ADN du videur au travers de traces de liquide séminal et de son sperme.

50 mois de prison ferme requis

Le sorteur est interpellé dans la journée du 2 mars. Il nie catégoriquement les faits. Mais face aux expertises médico-légales, il reconnaît un "flirt", rien de plus, consenti de deux côtés selon sa version. Et surtout, d’après lui, c’est Christine qui l’a invité à le rejoindre dans les toilettes. "Pourquoi avez-vous accepté de la suivre ?", lui demande le président du tribunal relevant ainsi qu’au regard de sa fonction, il n’avait pas à abandonner son poste. "Je ne sais pas", répond le videur.

Et comment expliquer les traces de sperme du videur, dans la bouche de Christine, s’il n’y a eu qu’embrassades ? Lors d’une audition ultérieure avec un juge d’instruction, le videur aura une explication : une contamination indirecte qu’il attribue à sa maîtresse avec qui il a eu une relation intime quelques heures avant de prendre son service au "El cafe".