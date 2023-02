Ciment, briques et tuiles plus chers en 2023

Le secteur de la construction s’attend à de nouvelles augmentations de prix pour le ciment, la brique et les tuiles en 2023, et à des baisses pour le bois et l’acier, indique lundi la confédération sectorielle Embuild. La période marquée par l’allongement des délais de livraison et les problèmes d’approvisionnement semble par contre être révolue.

Selon une enquête d’Embuild auprès de 341 de ses membres, huit entrepreneurs sur dix s’attendent ainsi à une hausse des prix du ciment et des produits de ciment dans les trois prochains mois. Un tiers craint même une augmentation de plus de 10%. Un phénomène qui touche également la brique et les tuiles, selon 75% des sondés.

Cette progression n’est pas surprenante, compte tenu des prix élevés de l’énergie et du fait que la production de briques et de tuiles nécessite beaucoup d’énergie, commente Embuild. Raison pour laquelle deux entrepreneurs sur trois prévoient également des augmentations de prix pour le verre.