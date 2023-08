Cillian Murphy (Oppenheimer) fan de Zappa et des Beatles évoque son propre groupe

Il est l’un des acteurs les plus en vue en ce moment avec son incarnation du scientifique Robert Oppenheimer, ou l’incroyable rôle de chef de bande dans la série Peaky Blinders, mais saviez-vous que Cillian Murphy était aussi musicien ?

Inspirés par les Beatles, Cillian Murphy et son frère, Páidi, ont même formé leur propre groupe : The Sons of Mr Green Genes, du nom d’un morceau de Zappa de son album de 1969 Hot Rats.

Leurs chansons étaient tout aussi expérimentales, remplies de "paroles farfelues et de solos de guitare sans fin". Finalement, les deux frères se sont vus proposer un contrat de cinq albums par Acid Jazz, basé à Londres, qu’ils ont refusé, invoquant des raisons d’indépendance artistique.

L’acteur a souvent dénigré ses chansons aux journalistes. Interrogé sur son court métrage Watchmen (2002) – sa seule tentative de scénario, il s’est également déprécié. "Je n’ai jamais pensé que j’étais vraiment assez bon", a-t-il déclaré. "C’est pourquoi je n’ai pas, vous savez, poursuivi la musique non plus. J’aime bien faire les choses. L’acteur a ajouté lors d'une interview pour NME qu’il est peu probable que cela change à l’avenir.

Dans l’archive de la RTE ci-dessous, Cillian Murphy explique sa démarche expérimentale avec son groupe.