Ciena, 3 mois, morte à la crèche à Charleroi: quelle est la responsabilité des puéricultrices ? Au tribunal de trancher

C’est aujourd’hui que commence le procès du décès de la petite Ciena devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ciena c’est cette fillette de 3 mois retrouvée sans vie dans son lit dans une crèche communale de Charleroi.

Elle avait été laissée plus de trois heures sur le ventre. Aujourd’hui, 3 puéricultrices sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger.

Déterminer leur responsabilité

Le 9 mai 2016 au matin, la mère de Ciena la dépose à la crèche. Il fait très chaud. Ciena n’a que 3 mois et fréquente la crèche depuis peu. Quelques heures plus tard, la petite fille est retrouvée morte couchée sur le ventre.

"On parle d’un enfant qui a été laissé sans surveillance pendant de nombreuses heures", explique Maître Fabian Lauvaux, avocat des parents de Ciena. "Un enfant qui n’a pas été hydraté alors que la température est forte ce jour-là. Un enfant qui est positionné sur le ventre, contre les recommandations de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), on a dès lors des risques inconsidérés qui ont été pris par cette équipe de professionnels. En sorte, qu’il faut de notre avis retenir, purement et simplement, leur culpabilité."

Quelle est la responsabilité des trois puéricultrices qui avaient en charge la surveillance de la fillette ce jour-là ? Toutes les trois sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger. Elles clament leur innocence et demandent l’acquittement.

Pour la famille de Ciena, ce procès c’est aussi un moyen de sensibiliser.

Les 3 puéricultrices risquent jusqu’à deux ans de prison.