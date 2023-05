Ciena, 3 mois, morte à la crèche à Charleroi : comment seront jugées les puéricultrices ?

Lors de la dernière audience, les 3 puéricultrices s’étaient exprimées à la barre. Chacune se renvoyant la responsabilité de surveillance de la fillette. Il faisait chaud ce jour-là. La petite aurait été placée sur le ventre, une couverture au-dessus du berceau et ce contrairement aux recommandations de l’ONE à l’époque. "Les déclarations des 3 puéricultrices sont surréalistes, selon Fabian Lauvaux, avocat des parents de Ciéna. "Chacune tour à tout va dire : "Je ne me suis pas occupée de cela. Je pensais que c’était elle qui le faisait". Et au final, personne ne s’est occupé de rien et on a laissé cet enfant totalement à l’abandon et ce alors que Ciéna était le plus jeune enfant dans la crèche et qu’une surveillance accrue était obligatoire en ce qui la concernait".

Les puéricultrices risquaient jusqu’à 2 ans de prison pour non-assistance à personne en danger mais face aux incohérences de leurs explications, la présidente avait décidé d’étendre les préventions à 3 nouvelles préventions :

Délaissement, privation de soins et de nourriture et homicide involontaire. Si l’une d’elles devait être retenue, les peines pourraient monter jusqu’à 15 ans de prison. "Je crois par exemple que pour la privation de soins et de nourriture, les éléments constitutifs de cette prévention seraient réunis", précise Fabian Lauvaux, avocat des parents de Ciéna. "Ce qui est important pour les parents aujourd’hui, c’est qu’une responsabilité puisse être reconnue et qu’à tout le moins, une infraction pénale puisse être mise en évidence dans le chef de ces prévenues". Ce sera donc à la justice de trancher. Les plaidoiries auront lieu toute la matinée.