Ciel variable et températures de saison au programme de ce vendredi

Et cet après-midi, le ciel sera partagé entre passages nuageux et belles périodes ensoleillées, avec une impression bien lumineuse malgré les nuages. Les températures seront en légère hausse par rapport à hier : 20°C prévus près du bord de mer, 22 à 23°C sur le relief de l’Ardenne, 24 à 25°C pour les régions centrales et 26°C du côté de Virton.