Ciel gris, pluie : comment la météo joue-t-elle sur notre moral ?

La météo sensibilité, c’est la capacité du corps humain à s’adapter aux variations météo. Autrement dit, il s’agit de la conséquence que la météo peut avoir sur le corps, la santé et le moral. "Subjectivement, nous sommes tous un peu météo sensibles. Nous avons tous un peu l’impression que nos humeurs changent en fonction de la météo", explique le Dr Barbara.

Mais dans les faits, il n’existe aucune preuve scientifique que ce phénomène est bien réel. Objectivement et scientifiquement parlant, le corps et le moral de 50% de la population ne ressentent pas ces changements météorologiques. On peut, par contre, parler de "désordre affectif saisonnier" (le D.A.S). Plus concrètement, il y a deux phénomènes qui influencent le moral : l’absence de lumière de soleil et les variations de température.