Ciel flamboyant ce mardi soir : vos plus belles images

Mathieu Ladouce, physicien spécialisé en optique, explique : "Sur le plan météo (et physique) un ciel dégagé à l’ouest (où le soleil se couche) et encore chargé d’humidité (et donc de nuages) sur la moitié est du pays a permis une projection de la lumière sur cette masse nuageuse. Mais en soirée les rayons du soleil couchant sur l’horizon doivent traverser une épaisseur d’atmosphère plus importante qu’en journée. La lumière du soleil est initialement blanche et composée des différentes couleurs de l’arc-en-ciel, ces couleurs possèdent différentes longueurs d’onde. Or, en soirée, la traversée plus importante de la couche d’atmosphère provoque une diffusion accrue des couleurs correspondant aux longueurs d’ondes les plus importantes: le rouge, le jaune et l’orange. Le soleil couchant nous apparaît rouge et colore de ces teintes les nuages. Spectacle garanti !"

Les tons bleutés (aux longueurs d'ondes courtes) se sont estompés et ont laissé toute latitude aux longueurs d'ondes plus importantes... et à un magnifique soleil flamboyant ... pour le plus grand bonheur des photographes !