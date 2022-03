Ciel de feu ce jeudi soir : vos plus belles images !

Le moment de la journée avait toute son importance. En effet, durant la journée, le soleil se trouve haut dans le ciel. La lumière qu’il diffuse est donc plus directe et traverse une couche relativement "mince" de l’atmosphère. Ce sont les ondes courtes qui nous parviennent et c’est pourquoi le ciel nous apparaît bleu.

En revanche, lorsque le soleil se lève ou se couche, il se situe plus bas sur l’horizon. Sa lumière doit alors traverser l’atmosphère selon un angle plus petit qu’en plein jour. La couche d’atmosphère que la lumière doit parcourir est donc plus épaisse. Toutes les couleurs avec une courte longueur d’onde disparaissent, c’est-à-dire les tons bleutés. Concrètement, plus la lumière rencontre de molécules sur son passage (comme l’humidité, la pollution, etc.), plus elle diffuse les couleurs avec une longueur d’onde plus conséquente, ce qui correspond aux tons chauds (rouge, orange, rose). Voilà pourquoi le ciel prend habituellement de belles nuances rouges, orangées ou rosées à l’aurore et au crépuscule. Un ciel qui vous a inspiré des clichés plus poétiques les uns que les autres !