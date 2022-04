Lundi, le ciel se montrera de plus en plus ensoleillé bien qu’un peu voilé et les températures retrouveront des couleurs printanières l’après-midi : même s’il fera encore froid à l’aube avec un vent d’est sensible.

Mardi, temps de plus en plus doux en flux de sud mais aussi un ciel de plus en plus nébuleux. Jusqu’à 20°C attendu l’après-midi.