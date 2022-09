Ciel changeant avec un risque d’averses orageuses pour ce samedi

Le temps sera plus instable cet après-midi et le ciel sera changeant. Les nuages seront parfois accompagnés d’averses localement orageuses, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les températures maximales seront estivales et on attend 20 à 21°C en Ardenne, 24°C de Mons à Liège et au littoral, 25°C à Bruxelles et 26°C pour Tournai et la Campine.