Vendredi, pas beaucoup de changement, le vent passe au secteur est à nord-est, il sera un rien plus soutenu vendredi notamment. Quelques développements de nuages bourgeonnants sans conséquence sont à prévoir, un peu plus que les jours précédents pour vendredi, mais en général, l’ambiance restera très lumineuse. Maxima de 13 à 17°C, ce qui reste doux pour la saison.

Un peu de changement en vue pour le prochain week-end : les nuages pourraient s’incruster un peu plus.

De manière lente samedi, plus marquée dimanche. Nous garderons un temps sec mais moins lumineux et les maxima ne dépasseront plus 13 à 17°C samedi et 12 à 15°C dimanche. Mais, quoi qu’il en soit, pas de retour de la pluie prévu même si les nuages deviennent plus nombreux. C’est un temps plus gris mais sec qui pourrait s’installer dès lundi.