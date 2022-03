"Cibo : un bar à vin, bar à manger au concept séduisant"

Bruno, qui souhaitait aménager la cuisine le plus rapidement possible pour proposer des plats chauds, est ravi : "On a des antipasti chaud et froid, suggestion de pâtes, menu à thème. Comme on ne rentre pas dans le cadre d’un restaurant traditionnel, on peut varier notre carte selon les arrivages du marché et les produits de saison ". Dans les suggestions du moment, on retrouve par exemple : "Vitello Tonnato, Oeuf 64° creme poireau oignon chips pancetta, Sedanini al vagù di vitello et Casarecce pistacchio e gamberi".