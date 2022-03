Cibler les civils, encercler une ville, recruter des combattants : l’apport de la guerre en Syrie pour la Russie en Ukraine

L’armée de terre russe : pas assez entraînée en Syrie

En Syrie, la Russie a déployé son armée navale et son armée de l’air avec un objectif principal, "Assurer son propre enracinement militaire en Syrie occidentale et plus spécifiquement ses bases navales et aériennes dans les districts de Tartous, Lattaquié et Hmeimim" explique Didier Leroy.

(En Ukraine) la force terrestre est beaucoup plus mobilisée que ça n’a été le cas en Syrie

Or en Ukraine, "La force terrestre est beaucoup plus mobilisée que ça n’a été le cas en Syrie", où ces forces "n’ont pas du tout été dans une logique de conquête territoriale avec cette configuration en colonne de véhicules" comme autour de Kiev. En Syrie, les forces terrestres ont plutôt travaillé sur les aspects de check-points, d’aide logistique pour les bases aériennes et navales ou encore de conseil militaire.

Il semblerait dès lors que la force terrestre russe manque aujourd’hui de cet entraînement pratique et se retrouve aujourd’hui dans une "guerre à l’ancienne", "conventionnelle […] et beaucoup moins sophistiquée que ce qu’on a vu au Moyen-Orient ces dernières années où l’on était systématiquement dans des logiques de guerres asymétriques. Cette force terrestre n’a pas eu beaucoup d’entraînement" sur le sol syrien. Par contre, il est possible que la Russie bénéficie de conseils de ses alliés syriens en la matière selon le chercheur de l’IRSD.