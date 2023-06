Cible de nombreuses plaintes, Ezra Miller fait sa première sortie publique pour The Flash

Ce lundi 12 juin a eu lieu l’avant-première mondiale du film "The Flash" à Los Angeles. Ezra Miller y a fait sa première apparition publique après plus d'un an. Pour rappel, l’acteur non-binaire a été visé·e par de nombreuses accusations.

Détournement de mineur, agression sexuelle, harcèlement, menace avec arme à feu, vol à main armée… Les plaintes déposées à son encontre sont multiples. Les internautes ne les ont pas oubliées, bien qu’iel ait présenté ses excuses et suive désormais un traitement continu.

Depuis son arrestation à Hawaï, en 2022, iel faisait profil bas, sur ordre de la Warner Bros. Iel n’a ainsi pas participé à la promotion du tant attendu "The Flash", considéré comme l’un des meilleurs films DC depuis longtemps. On savait seulement que l’acteur serait présent à l’avant-première du film.

Selon Variety, Ezra Miller est apparu aux côtés de ses costars sur le tapis rouge, auprès du réalisateur du film, Andrés Muschietti, et de sa sœur Barbara, la productrice (le duo aux commandes des films "Ça"). Introduit par le réalisateur, l’acteur a eu droit à un accueil que le Variety qualifie "digne d’une rock star" sur scène. "Je t’aime, maestro. Je te trouve exceptionnel et je trouve que tout le travail que tu as fait est monumental", a-t-iel déclaré à Andrés Muschietti, qui a annoncé fin mai qu’Ezra restera "Flash" et ne sera pas remplacé·e dans une éventuelle suite.

Iel a également remercié les directeurs de Warner Bros. Film Group et de Warner Bros. Discovery, ainsi que James Gunn et Peter Safran, les PDG des DC Studios. "Je suis touché par votre grâce, par le discernement que vous avez eu à mon égard et par le fait que vous ayez pris soin de moi dans une période difficile de ma vie. Mais aussi pour avoir permis à ce moment de se concrétiser", leur a-t-iel dit.