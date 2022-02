Ciao l’auto ? À 20 ans, conduire ou ne pas conduire ?

On se retrouve tous au feu rouge : ceux qui sont fiers de leurs voitures, ceux qui sont fiers de s’en passer et ceux qui aimeraient bien mais ne peuvent pas faire sans. Ceux qui la reçoivent du boulot… Et ceux qui ont du boulot parce qu’ils la payent.

La voiture est partout, qu’on l’aime ou pas. Et même plus qu’avant : le nombre de voitures en circulation en Belgique continue à augmenter. On roule, tout en entendant à la radio que la voiture émet 12% du CO2 en Europe.

Mais est-ce que les jeunes adultes y sont aussi accros ? Qu’est-ce qui les retient de lâcher le volant ?

Cet épisode du podcast " Après-nous les mouches ?" écoute les palpitations des candidats au permis, l’amour des grosses cylindrées et l’appel du guidon.

Embarquez, y’en a sous le capot !

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

