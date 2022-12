Ciao Kennedy : "Notre musique, c’est un peu un sucré-salé"

Avec "the problem is", le troisième chapitre de l’histoire du groupe, Ciao Kennedy s’affranchit de ses premiers essais et dévoile une identité plus tranchée aux croisements du post-rock et de la musique électronique. Tout au long de ces 5 titres, le groupe bruxellois virevolte et prend un malin plaisir à nous envoyer balader entre mélodies progressives énervées et beats déstructurés, entre trip à l’acide et aventures nocturnes.

Jazz ? Rock ? Hip-hop ? L’étiquette importe peu tant le mélange est subtilement dosé. Finalement, on en vient à se dire que "the problem is" ne sonne que comme Ciao Kennedy. Et c’est très bien comme ça.