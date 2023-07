Cian Uijtebroeks à coeur ouvert : "Mon rêve est de gagner un grand tour et j'aimerais être sur le Tour de France dans deux ans"

Le grimpeur belge est également revenu sur la belle aventure de son équipier, Jai Hindley, qui a porté le maillot jaune sur ce début de Tour : "Jai était focalisé sur le Tour, c’était incroyable d’avoir le maillot jaune pour nous. On sait que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont à un autre niveau. On espère donc garder cette troisième place mais on n’a pas une équipe très forte en montagne en dehors d’Emanuel Buchmann et Patrick Konrad. Le podium est possible, ça serait incroyable pour nous".

Cian a aussi parlé d'un autre jeune belge pérti de talent, Jordi Meeus, qui découvre la grande boucle : "Jordi a des objectifs dans le sprint mais il n’a pas encore beaucoup roulé avec Danny van Poppel donc ils doivent encore se trouver. S’il peut faire un top 3 dans une étape, cela serait déjà très bien pour lui.

Et puis le coureur BORA a également évoqué ses rêves pour le futur et ce qu'il devrai faire pour y arriver : "Mon plus grand rêve est de gagner un Grand Tour. Pour cela, on a besoin d’une structure plus professionnelle chez BORA mais on peut y arriver. On doit voir si on veut devenir une équipe pour les Grands Tours. Si ce n’est pas possible, je devrai peut-être chercher une équipe plus équipée pour."