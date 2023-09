Cian Uijtdebroeks : "Si on m’avait dit il y a quelques années que je serais dans le top 10 de la Vuelta, je me serais dit 'Wouah'"

Avant la dernière étape du Tour d’Espagne, Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe) a livré ses impressions au micro de Jérome Helguers.

"Tout ne s’est pas toujours très bien passé puisque j’ai notamment été malade mais, à la fin, je finis dans le top 10, ce qui était ce que j’espérais avant le départ, a-t-il avancé en préambule. Il y a quelques années, si on m’avait dit que je finirais dans le top 10 d’un Grand Tour, je me serais dit 'Wouah'. Je suis venu avec cet objectif donc c’est quelque chose de très spécial pour moi."

Huitième du classement général, le jeune grimpeur ne veut pas s’arrêter là. "Naturellement, on en veut toujours plus et se rapprocher du podium mais avoir cela sur mon premier Grand Tour, c’est très très chouette. J’ai beaucoup appris, notamment sur le fait de parfois rester calme et que si un jour ne va pas, tout n’est pas perdu", a-t-il déclaré.

Pour cela, il est conscient que le chemin est encore long à parcourir. "Je sais bien que je dois encore m’améliorer dans le contre-la-montre et mon explosivité. Si j’y parviens, j’espère, à l’avenir, me rapproche d’un podium de Grand Tour même si je rêve évidemment du maillot jaune, a-t-il développé. Je vais travailler très dur chaque jour pour me rapprocher le plus possible d’un grand résultat sur un Grand Tour. Mon programme l’année prochaine ? On devra voir les différents parcours. Le Giro est une option, la Vuelta aussi alors que je pense que c’est encore un peu tôt pour le Tour de France. L’objectif sera de faire un peu mieux, peut-être une cinquième place."