Cian Uijtdebroeks, septième du général, espère terminer la Semaine Coppi et Bartali dans le Top 10

Pour la deuxième journée de suite, et pour la troisième fois lors de ses quatre derniers jours de course en comptant le trophée Per Sempre Alfredo dimanche passé, le jeune Hannutois Cian Uijtdebroeks a terminé dans le Top 10.

Le néo-pro s'est classé septième de la troisième étape de la Semaine Internationale Coppi et Bartali, jeudi, à Saint-Marin, et occupe la septième place du général. "Mon objectif sera de défendre cette position dans le Top 10", a confié Cian Uijtdebroeks sur le site de son équipe, Bora-Hansgrohe.

"C'était un autre jour très difficile", a raconté le grimpeur d'Abolens, qui se trouvait dans le groupe de tête dans l'ascension finale jusqu'à l'échappée décisive, à 5 kilomètres de l'arrivée, après une attaque de Marc Hirschi. "La course était un peu plus sous contrôle au début, mais le final, c'était une vraie bataille. J'ai pu bien me placer avant la dernière ascension et comme attendu, la course a explosé."

"Nous étions un petit groupe, mais certaines équipes comptaient deux ou trois coureurs", a poursuivi le jeune Belge. "De plus, je devais un peu me préserver et éviter de partir trop tôt. C'est ce que j'ai fait. J'ai manqué l'action décisive, mais je n'étais pas très loin derrière. Je suis à nouveau heureux de ma performance et de mon résultat. Je me trouve également dans le Top 10 du général et mon objectif sera de défendre cette position dans les deux prochains jours."

L'étape de jeudi a été remportée par le Britannique Ben Tulett devant son équipier d'INEOS Grenadiers, et leader du général, Eddie Dunbar. Cian Uijtdebroeks a franchi la ligne après 25 secondes.