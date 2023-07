Cian Uijtdebroeks : "Remco Evenepoel est loin devant mais je pense avoir le niveau d’Ilan Van Wilder"

Cian Uijtdebroeks le jeune grimpeur belge de l’équipe BORA – hansgrohe, a passé un bon quart d’heure dans le direct de la 7e étape, commenté par Rodrigo Beenkens.

Le coureur de 20 ans est en ce moment dans les Vosges pour préparer la Vuelta. Il a parlé en toute franchise de ses rêves, ses objectifs et de son avenir. Il a également répondu avec humour quand Rodrigo lui a demandé s’il ressemblait plus à Pogacar ou à Vingegaard : "La différence entre Tadej Pogacar et moi c’est que lui est vraiment très explosif. Moi je ne suis pas encore très explosif mais j’espère qu’avec le temps et avec du travail, j’arriverai à améliorer cette explosivité. Du coup on peut dire que je ressemble plus à Jonas Vingegaard. Mais d’un autre côté Vingegaard est très fin, Pogacar est plus gros et moi je suis aussi plus gros, j’ai un peu trop de gras", déclare Cian en rigolant.