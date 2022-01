Cian Uijtdebroeks : "Pour ma première saison chez les pros, je veux apprendre… mais aussi gagner !"

Considéré comme un des grands espoirs du cyclisme belge – et comparé régulièrement à Remco Evenepoel - Cian Uijtdebroeks a rejoint les rangs de l’équipe Bora-Hansgrohe. Et cette saison, le grimpeur hannutois (18 ans) fait le grand saut dans le grand bain du World Tour. A moins d’un mois de ses grands débuts, le jeune prodige dévoile son programme et ses ambitions.

" Je ne vais pas vous étonner : cette première saison servira surtout à apprendre " explique le coureur de Hannut. " Nous avons monté un programme taillé sur mon profil de grimpeur : des petites courses à étapes où ça monte, comme le Tour de Majorque, le Tour de Murcie ou encore Almeira et l’Ardèche. Dans un second temps, il y aura des épreuves d’une semaine comme le Tour des Alpes et le Tour de Norvège. En Belgique, je ne courrai pas beaucoup… et en tout cas, pas avant les Championnats de Belgique de chrono. L’idée est de faire mes gammes et de développer mes sensations… mais sans perdre l’esprit de victoire.

Et donc oui, ça veut dire que j’espère aussi gratter l’un ou l’autre bouquet… et je pense particulièrement au Tour de l’Avenir. Mais il y aura de la concurrence ! J’ai bien vu à l’entraînement et au stage qu’on poussait déjà beaucoup plus de watts que chez les Juniors : ici, tout le monde a le moteur d’une Ferrari ! Donc je vais devoir bosser pour me mettre au niveau ! "