Cian Uijtdebroeks en route vers 2023 : "Si je fais un grand tour, ce sera la Vuelta"

Et pour rivaliser à l’avenir avec ces concurrents, il va devoir encore progresser, gonfler son moteur et soigner son placement.

"J’ai déjà appris beaucoup, mais je dois encore apprendre à vraiment bien utiliser mes coéquipiers" ajoute Cian Uijtdebroeks. "Au début, j’essayais de me battre tout seul pour le placement, mais c’est impossible. Il faut être en bonne position, mais tes équipiers ne peuvent pas te prendre par la main et dire: ‘Viens Cian ! Suis-moi maintenant. On va un peu à gauche’. Tu dois les suivre et apprendre à faire ça de la meilleure façon possible".

En octobre, le jeune Belge s’est envolé vers les Etats-Unis pour faire des tests en soufflerie. Améliorer son aérodynamisme est une priorité pour les chronos. Tout comme son approche nutritionnelle.

"Oui, je mange beaucoup...(rires)" reconnait le grimpeur. "Et pourtant, je ne suis pas très costaud mais mon entraîneur le dit. On a dû faire des tests à l’effort et il a dit: ‘2h30 avant, vous ne pouvez pas boire du café et vous ne pouvez pas manger’. Tous les coureurs étaient en train de dire... ‘Pfffff... pas de café, c’est quoi ça ? Ce n’est pas sérieux ! Ok, on ne peut pas manger, pas de problème mais le café... Et moi, j’ai dit: ‘Allez, pas manger ? C’est quoi ça ? Moi, j’ai faim tu sais. Le café, je m’en fous mais allez, donne-moi quand même une banane ou quelque chose en main que je peux manger... (rires)".

Le café, je m’en fous ! Mais donne-moi une banane... J’ai faim !

L’année 2023 ne sera pas un copier-coller de cette saison. Son programme n’est pas encore fixé, mais Cian Uijtdebroeks ne fera plus le Tour de l’Avenir. Il aimerait revenir sur le Tour des Alpes et le Sibiu Tour pour y faire un résultat. La nouveauté ? Sa participation à des courses World Tour d’une semaine et peut être un premier grand tour.

"Ce qu’on veut changer un peu, c’est d’aller sur des tours d’une semaine au niveau World Tour" conclut Cian Uijtdebroeks. "Comme le Tour de Catalogne ou peut être le Dauphiné. Et voir si c’est déjà possible de jouer le général. Et puis, il y a la question de savoir si on fait à la fin de saison un grand tour ou pas. Si je réagis bien dans les courses World Tour d’une semaine, pourquoi pas faire un grand tour. Et si on y va, ce sera la Vuelta. On ne va pas encore faire le Tour de France... (rires). Certainement pas avec le parcours de cette année. Et pas le Giro ! Il y a trop de chronos pour moi... (rires)".

Chaque chose en son temps pour ce garçon souriant. Un jeune talent promis à un bel avenir.