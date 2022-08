Cian Uijtdebroeks avec des ambitions sur le Tour de l'Avenir : "Le général est le plus important"

Cian Uijtdebroeks fait partie des six coureurs de l'équipe nationale belge au départ du Tour de l'Avenir ce jeudi. Sur cette course en neuf étapes réservée aux coureurs espoirs, le coureur Bora-Hansgrohe qui dispute sa première saison chez les pros jouera crânement sa chance pour inscrire son nom à un palmarès très prestigieux.

On oublie parfois qu'il n'a que 19 ans. À l'âge où beaucoup tentent de se démarquer sur les courses espoirs, Cian Uijtdebroeks court avec les grands. Sous les couleurs de la formation allemande Bora-Hansgrohe, le Belge engrange de l'expérience et signe déjà quelques beaux résultats. "Pour une première année, c'est très chouette de pouvoir faire ça, explique-t-il à Cédric Lizin. J'ai déjà pu faire quelques top 10, comme par exemple au Tour de Norvège où j'étais huitième, et au Sibiu Tour en Roumanie où j'ai pu faire un podium et être meilleur jeune."