Cian Uijtdebroeks avant le Tour d’Oman : "Si je fais un top 10, je serai content"

Il n’a que 19 ans, mais il fait partie des têtes d’affiche du Tour d’Oman. Cian Uijtdebroeks était le plus jeune coureur convié par les organisateurs de l’épreuve pour rencontrer les journalistes.

Un point presse qui s’est tenu sur un bateau au beau milieu du port de Mascate, la capitale d’Oman.

Le Belge qui fêtera son 20e anniversaire le 28 février prochain était entouré par du beau monde. Le champion de Belgique, Tim Merlier qui va disputer sa première course sur route sous le maillot de la formation Soudal – Quick Step, Jan Hirt le tenant du titre, l’Italien Fausto Masnada mais aussi Mark Cavendish, de retour à la compétition au sein de l’équipe Astana.

"C’est spécial pour moi d’être avec tous ces coureurs" sourit Cian Uijtdebroeks. "C’est vraiment chouette d’être en si bonne compagnie. C’est peut être grâce à ma victoire dans le Tour de l’Avenir".

Le Belge entame sa 2e année professionnelle. Après le Challenge de Majorque, le coureur d’Abolens a pris la direction du Moyen Orient. Une grande première pour lui à Oman.

"C’est la première fois que je roule ici" explique le coureur de Bora-Hansgrohe. "L’année passée, j’ai fait le Tour d’Arabie Saoudite, mais Oman est différent. Il y a plus de reliefs. Je ne connais pas vraiment les cols d’Oman, mais quand je regarde les pourcentages, ça pourrait me convenir".

Cette année, le Tour d’Oman est précédé d’une nouvelle épreuve. Une course d’un jour. La Muscat Classic. 173km 700 avec 6 côtes répertoriées. Un avant-goût pour les coureurs qui prendront le départ ce samedi de la 12e édition du Tour d’Oman. 5 étapes. 830 km au total. Et un parcours beaucoup plus vallonné que l’an passé. C’est un tour tracé pour les grimpeurs – puncheurs. Une seule opportunité pour les sprinteurs lors de la première étape. Et pour la première fois, l’arrivée finale sera jugée sur la "Green Mountain". Une ascension de 5km700 à 10,5% qui pourrait donner des idées à Cian Uijtdebroeks.

"On va évaluer la situation au jour le jour. Essayer de ne pas perdre du temps et puis, la dernière journée est pas mal avec la "Green Mountain" poursuit le Belge. "J’aime bien les cols qui demandent des efforts 1h ou 45 minutes. Ici, ça va être un effort de 20 minutes environ. J’ai vu les records de l’ascension. C’est déjà pas mal. Et c’est raide (rires...)".

Ça va être un effort de 20 minutes. Et c’est raide...

Le dernier vainqueur du Tour de l’Avenir aborde cette épreuve avec des ambitions, mais ne se considère pas comme l’un des favoris.

"Non, pas encore... " reconnait le jeune Cian. "Le jour où je pourrai faire des grands résultats dans des courses d’une semaine chez les pros, alors oui peut etre... Mais ici, si je peux faire un top 10 au classement général, je serai déjà content. Si c’est mieux, c’est toujours bon à prendre. Et si je fais moins bien, on est en début de saison, donc je ne me mets pas trop de pression".

Pas de pression, mais une certaine ambition. Et la forme est au rendez-vous en ce début de saison. Avec déjà une longue échappée et une 15e place lors du Trofeo Andratx à Majorque. Une course remportée par le Belge, Kobe Goossens dans des conditions climatiques difficiles. Un état de forme sans doute lié à de nouvelles méthodes d’entraînement avec son nouveau coach, John Wakefield, venu de l’équipe UAE.

Je sens que j’ai développé un plus grand moteur

"L’année passée, je faisais des intervalles courts. Plus spécifiques. 30 secondes à bloc. 30 secondes tranquille. Des entraînements plus explosifs" explique Cian Uijtdebroeks. "Maintenant, je fais des intervalles plus longs. Ça peut durer 30 minutes. J’apprécie cette méthode. Je sens que j’ai développé un moteur plus grand peut être. La force de base. Pouvoir rouler 1 ou 2h à des wattages très élevés. Je me suis vraiment amélioré. On va voir ce que ça donne en course. Mais je pense qu’une échappée comme à Majorque. 95km devant... cela n’aurait pas été possible l’année passée. Je n’avais pas encore la force dans les jambes (rires)".