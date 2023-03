Cian Uijtdebroeks après son premier top 10 en WorldTour : "Au début de la montée, j’étais déjà choqué par la qualité des jambes"

L’avenir du cyclisme belge est assuré. Après les explosions de Remco Evenepoel et d’Arnaud De Lie plus récemment, c’est Cian Uijtdebroeks, 20 ans, qui est en train de s’illustrer au Tour de Catalogne où il a terminé pour la première fois dans le top 10 d’une course WorldTour lors de la deuxième étape ce mardi.

Néo-pro pour l’équipe Bora-Hangsrohe, le vainqueur du dernier Tour de l’Avenir a épaté le peloton en terminant à la dixième place d’une étape très difficile. Chez nos confrères de Het Laatste Nieuws, le grimpeur a évoqué sa course. "Au début de la montée, j’étais déjà choqué par la qualité des jambes. J’étais juste un peu à court d’aller avec Remco quand il a attaqué, mais je ne voulais pas non plus me faire exploser, avant de reconnaître qu’il ne pouvait pas faire plus. Ça s’est très bien passé, mais quand Remco et Roglič commencent à rouler, je me sens comme le petit Cian J’ai brièvement envisagé de lâcher au début de la montée, car le niveau était vraiment super élevé. J’en suis très content."

Ce mercredi, les gros bras du peloton auront rendez-vous avec une nouvelle étape difficile qui se terminera avec une arrivée au sommet.