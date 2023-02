Cian Uijtdebroeks, 10e à Green Mountain : "J’ai senti très rapidement que ça n’allait pas être ma journée"

Mauri Vansevenant a remporté la dernière étape du Tour d’Oman. Le coureur de Soudal-Quick Step s’est imposé au sommet de Green Mountain. Deux Belges se sont aussi illustrés en se classant dans le top 10 du classement général : Maxim Van Gils (6e, Lotto-Dstny) et Cian Uijtdebroeks (9, Bora-Hansgrohe). Pour son premier tour de l’année, le coureur de Bora-Hansgrohe a dû batailler pour rester dans les dix premiers.

Au micro de Kevin Paepen, il a exprimé son ressenti après cette dernière ascension. "Ce n’était pas facile, c’était très raide et il faisait très chaud. Sur des montées comme celle-ci, mon poids ne m’aide pas comparé à Mauri Vansevenant. Je n’avais pas les jambes. J’ai senti très rapidement que ça n’allait pas être ma journée. À la fin, j’ai essayé de garder ma place dans le classement général et de finir dans le top 10. J’ai réussi cet objectif. Je ne peux pas dire que je suis très content parce que je sais que je peux pousser plus de watts. Aujourd’hui, ce n’était pas possible car je ne devais pas exploser. J’ai dû me baser plus sur mes sentiments que sur mes watts."

Sur ce Tour d’Oman, le cycliste belge visait le top 10. Avec cette 9e place, le jeune coureur de 19 ans a atteint son objectif. "Ce n’est pas mauvais, je suis dans le top 10. À cet âge, c’est bien. Je peux toujours mieux faire mais je ne suis ni content ni déçu. Je vais analyser ce que je peux améliorer. C’était un très bon entraînement pour les prochains tours qui arrivent comme le Tour de Catalogne qui est un des objectifs pour moi. Je vais essayer de faire la même chose dans une course World Tour qui me convient mieux."