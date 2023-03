Cian Ducrot joue "I’Il be Waiting" en direct chez Samy & Lou

Vous l’avez découvert dans la playlist de Tipik cette semaine, Cian Ducrot était l’invité de Samy & Lou ce mercredi. Le jeune artiste irlandais aux origines françaises actuellement en tournée européenne est passé discuter un peu en studio. Il nous a expliqué les racines de son morceau "I’Il be Waiting" qui parle de l’absence d’un père et on a pu explorer un peu plus son univers.

Cian Ducrot a ensuite revisité son titre qui cartonne notamment sur TikTok pour nous en version guitare-voix pour un moment hors du temps.

