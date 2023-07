Chypre : sur "l’île aux chats", une maladie décime la population féline

Selon des spécialistes, la population féline, composée en grande majorité de chats errants, dépasserait le nombre d’habitants sur l’île, estimé à un peu plus d’un million.

Chypre et les chats, c’est une vieille histoire : les ossements d’un de ces animaux découverts près de restes humains dans une sépulture vieille de plus de 9000 ans sont d’ailleurs la preuve la plus ancienne de sa domestication dans le monde.

Dinos Ayiomamitis, président de "Cats PAWS Cyprus" et vice-président de "Cyprus voice for Animals" (CVA), estime qu’au moins 300.000 chats sont déjà morts de la maladie en six mois. Depuis 25 ans, il nourrit une soixantaine de félins dans un cimetière de Nicosie. "La colonie va bien mais nous sommes inquiets car si un seul est infecté, les autres le seront aussi", confie ce retraité de 70 ans près de chats qui sautillent sur le marbre des tombes.