Chypre : les Chypriotes-grecs face à un scrutin "étrange" pour élire leur président, dans un climat d’inflation et de corruption

Premier défi pour le nouveau dirigeant : l’inflation, qui a atteint 10,9% en 2022. Malgré un ralentissement en janvier, à 7,1%, la hausse des prix, notamment de l’énergie et de la nourriture, reste en tête des préoccupations et le pays a connu fin janvier une grève générale. La lutte contre la corruption a dominé aussi le débat, notamment après le scandale des "passeports en or", dispositif qui a dû être annulé en raison d’allégations de corruption, entachant l’image du gouvernement de Nicos Anastasiades.

Les trois favoris sont liés à l’actuel président

"La corruption est au cœur du débat, comme l’économie et la vie quotidienne. Le problème de Chypre [la division] est un sujet secondaire", estime Giorgos Kentas, professeur à l’Université de Nicosie. A la sortie d’un bureau de vote dans la capitale, Dorita, secrétaire, estime que le "nouveau président " devra se "concentrer" sur les questions économiques qui suscitent le "plus de colère".

L’afflux de migrants, pour lequel les candidats ont promis d’agir, est un autre sujet sensible sur cette île de l’est de la Méditerranée. Les autorités affirment que 6% des 915.000 personnes vivant dans le sud de l’île sont des demandeurs d’asile.