Chypre et Israël s'engagent à mettre fin rapidement à leur différend gazier

En mars 2021, les ministres de l'Énergie des deux pays ont convenu de donner aux titulaires des licences d'exploitation des gisements d'Aphrodite et de Yishai un an pour mener des négociations directes ou pour confier le dossier à un expert international, si nécessaire. Plus d'un an plus tard, aucun accord n'a été conclu entre les entreprises.

"Chypre et Israël partagent une même vision concernant la pleine exploitation du potentiel des réserves de gaz naturel de la Méditerranée orientale, et ainsi la diversification des sources et des voies d'acheminement de l'énergie vers l'Europe", a déclaré Pilides.

Israël et Chypre ont signé un accord sur la démarcation des frontières de leurs Zones économiques exclusives en 2010. Mais aucun accord n'a été signé concernant le développement commercial des réservoirs de gaz. On estime que la partie israélienne d'Aphrodite-Yishai contient 10 à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit moins que le champ gazier israélien de Leviathan, dont la capacité est estimée à 605 milliards de mètres cubes.