CHwapi de Tournai : un buffet en projet pilote

Pour lutter contre la dénutrition et le gaspillage dans les milieux de santé, le Centre Hospitalier de Wallonie Picarde (CHwapi) de Tournai propose un buffet à ses patients dans le service de gériatrie. Il circule dans les couloirs matin et soir depuis maintenant une semaine et la quantité de nourriture est adaptée à la demande.

Si avant il n’y avait qu’une seule proposition dans les menus, ici il y a une large variété. Le cliché du surgelé est balayé avec une nourriture " faite maison " et plus qualitative, une manière de s’inscrire dans l’air du temps et d’innover.