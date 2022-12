Chutes des températures : comment les élèves vivent-ils la baisse du thermostat à 19°C dans les classes ?

Pour faire face à la hausse vertigineuse des prix de l’énergie, de nombreuses écoles ont pris la décision de baisser le thermostat à 19°C en début d’année scolaire. À cette époque, certains parents appréhendaient les conséquences de cette décision quand le mercure allait chuter. Pour eux, il était compliqué d’envisager un apprentissage efficient dans de telles conditions.

Ces derniers jours, les températures sont passées sous la barre des 0°C et contre toutes attentes, les élèves et les professeurs ne s’en plaignent pas. À l'école communale d'Oret, à Mettet, Monsieur Paul-Henri, l’instituteur d’élèves de 5e et 6e primaires, n’a jamais froid malgré les 19°C de la salle de classe. Et il n'est pas le seul, les élèves se sont eux aussi habitués : "Ca semble normal, c’est comme à la maison."