Chutes de neige prévues ce mercredi : les cumuls pourraient atteindre 10cm à Bruxelles

Les cumuls prévus par les derniers modèles sont assez impressionnants, mais attention : il s'agira d'une neige très grasse et lourde, il est donc difficile de quantifier avec précision l'accumulation ou le tassement de cette neige avec une température très légèrement positive. En plus de cela, les cumuls indiqués sont les cumuls prévus (qui tomberont) et non pas les quantités que l'on pourra mesurer au sol durant l'après-midi. Si à des températures négatives la différence sera faible, dans les zones où le mercure restera au dessus de 0°C les cumuls observés au sol seront moins importants.

Ces chutes de neige pourraient contribuer de façon assez brutale à une situation délicate aux niveaux des déplacements ce mercredi matin. Nous pourrions donc connaître une heure de pointe matinale particulièrement chaotique sur les routes et dans les transports dans des paysages blanchis sur l'ensemble du pays.