Chutes de neige : l'IRM place une partie du territoire sous avertissement orange

En fin de nuit de nouvelles précipitations hivernales arriveront depuis la frontière française. Les minima se situeront entre -2° en Ardenne et dans le nord-ouest et 0 à 1°dans le centre sous un vent faible. Mercredi matin sera une période critique avec de la neige fondante sur une bonne partie du territoire. Les cumuls de neige supplémentaires pourront atteindre 0 à 2 cm sur le nord, 5 cm sur le centre et 5 à 10 cm au sud du sillon Sambre-et-Meuse