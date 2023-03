Chutes de neige et grands vents perturbent le quotidien des Britanniques

D'importantes chutes de neige survenues dans la nuit de jeudi à vendredi causent des embarras de circulation dans certaines parties du Royaume-Uni, rapporte la BBC à l'aube.

La vague de froid, avec en prévision des chutes de neige de 40 cm et des rafales de 80 km/h, est liée à la tempête Larisa qui balaie aussi la France. Des avertissements orange ont été émis en certains endroits par le service de météorologie britannique. Cela signifie que les conditions hivernales peuvent perturber le quotidien des habitants. Suite à l'enneigement, des files se sont déjà formées sur de grands axes routiers et autoroutiers, notamment dans la périphérie de Manchester et Leeds. Des conducteurs indiquent avoir été bloqués par la neige plusieurs heures durant. La météo rend la conduite dangereuse voire périlleuse, signale le service de météorologie qui déconseille les déplacements alors que des blizzards sont également prévus dans les heures qui suivent. Des perturbations sont aussi attendues dans les transports ferroviaires et aériens.

En raison des conditions climatiques, des centaines d'écoles sont restées fermées jeudi outre-Manche, principalement au Pays de Galles et dans les Midlands.