Chutes de neige ce mercredi : le point sur vos conditions de circulation

Le pays se trouve ce mercredi sous une zone neigeuse qui ondule sur l’ensemble des régions.

NAMUR : la neige tombe sur les hauteurs et tient comme à Lesve, Bois-de-Villers ou encore Philippeville. En plaine (Namur-centre), la neige tombe et tient un peu moins.

LIÈGE : la neige tombe également sur cette province rendant les routes glissantes comme du côté de Malmedy, Verviers, Eupen.

LUXEMBOURG : neige sur l’ensemble de la région. La circulation est compliquée sur l’E411 entre Sterpenich et Libramont ainsi que sur les axes secondaires.

HAINAUT : la neige est en train d’être remplacé par de la pluie à Ath, Mons, Saint Ghislain et Binche. Ailleurs, sur la région du Hainaut, la neige continue de tomber.

BRABANT WALLON / BRUXELLES : les conditions hivernales sévissent également sur cette partie du pays. La neige tient sur les axes et la circulation devient un peu plus difficile. Le ring de Bruxelles est un peu plus chargé que d’habitude.

EN FLANDRE : la neige tombe aussi sur cette partie du pays un réseau secondaire qui n’est pas tout dégagé mais des grands axes qui sont accessible

Au niveau des prévisions météo, la neige continuera de tomber en matinée avant d’être remplacé par de la pluie d’ici la mi-journée.

