Chutes, blessures et Covid : l'année noire d'Alaphilippe, champion du monde maudit

Le puncheur de Saint-Amand-Montrond entame un contre-la-montre. Il veut être sur pied pour le Tour. Sa participation au championnat de France (13e) ne suffit pas à convaincre Patrick Lefevere de l'emmener à Copenhague pour le grand départ.



Alaphilippe digère sa déception et se projette sur la suite de la saison. Il claque un joli succès au sommet du mur de Huy lors de la première étape du Tour de Wallonnie. On le croit lancé, mais il est rattrapé par le Covid. Sur la Vuelta, le double champion du monde abat un énorme boulot pour Evenepoel et travaille sa condition. Les jambes reviennent et la confiance aussi. Et puis la malchance le rattrape. Encore. Dans un virage anodin, il tombe et s'en va percuter un trottoir. Il reste prostré de longues minutes, l'épaule immobile. Tout indique que sa clavicule est touchée. Les examens médicaux réalisés en Espagne le confirment. Le Français s'est luxé l'épaule. Mais il ne s'est occasionné aucune fracture. Il passera de nouveaux examens à Herentals ce jeudi.



A moins d'un mois des championnats du monde, c'est sans doute le coup dur de trop pour le double tenant du titre. Peut-être aussi, le point final d'une année noire.