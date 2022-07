Chute très impressionnante sur le Tour de France Femmes : Cavalli fauchée à toute vitesse par la championne d’Australie

La deuxième étape du Tour de France Femmes, remportée par la Néerlandaise Marianne Vos, se disputait ce lundi entre Meaux et Provins (136,4 km). Une étape durant laquelle le peloton s'est fait quelques frayeurs, à l'image de Marta Cavalli (FDJ-Suez Futuroscope), qui a été violemment fauchée par Nicole Frain à moins de 25 kilomètres de l'arrivée.

Alors que la fin de la course approchait, le peloton a été scindé en deux à cause d'un carambolage spectaculaire, provoqué par deux coureuses de chez Valcar. Amanda Spratt (Team BikeExchange-Jayco) s'est ensuite écroulée, ce qui a poussé Cavalli à freiner pour éviter l'Australienne. Presque à l'arrêt, l'Italienne voit alors la championne d'Australie Nicole Frain lui faucher sa roue. Tête baissée, la coureuse de Parkhotel Valkenburg relève la tête trop tard et ne voit pas que la course est freinée devant elle. Les images sont très impressionnantes. Cavalli, deuxième du dernier Giro, ne bouge plus et reste au sol. Si tout le monde est reparti, y compris l'Italienne, Cavalli a ensuite été contrainte à l'abandon, incapable de finir la course.